Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

El nombre de noves societats mercantils va baixar un 11,8% a l'agost a Catalunya respecte del mateix mes del 2021, fins a les 1.185, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

D'aquesta manera, la creació d'empreses encadena tres mesos de baixades interanuals, després que al juny disminuís un 19,7% i al juliol un 15,4%.

Tot i això, Catalunya es manté com la segona comunitat de l'Estat amb més societats creades, per darrera de Madrid (1.309). D'altra banda, les dissolucions d'empreses van baixar un 2,6% en comparació amb l'any passat, fins a les 113.

Al conjunt de l'Estat durant l'agost es van crear 5.907 societats mercantils, un 6,4% menys que el mateix mes del 2021, i se'n van dissoldre 1.558, un 22,2% més.

A Catalunya, de les 113 empreses dissoltes, 87 ho van fer voluntàriament, 4 per fusió i 22 per altres causes.