all d'Hebron va fer el primer trasplantament pediàtric de fetge de l'estat espanyol, el 1985. El 1998, l'hospital va iniciar el programa de trasplantament pulmonar. El 2006, un equip pediàtric del centre va fer el primer trasplantament cardiopulmonar a l'Estat i el 2008, l'hospital va realitzar el seu primer trasplantament de cor a un infant. Vall d'Hebron és Centre, Servei i Unitat de Referència (CSUR) en tots aquests procediments, fet que permet que pacients d'altres comunitats autònomes hi siguin derivats per a un trasplantament.

En una roda de premsa aquest divendres amb motiu d'aquests 1.000 trasplantaments pediàtrics, el director assistencial de Vall d'Hebron, el doctor Antonio Roman, ha afirmat que la seva és una "generació de privilegiats per haver participat en aquesta fase de la història de la Medicina" i ha instat les següents generacions a "volar molt alt".

A la roda de premsa, hi ha participat el David, un nen d'11 anys que va ser trasplantat del cor el 2018, i la Roma, que va rebre un trasplantament hepàtic també aquell any quan només tenia uns mesos.





Avui parlarem de com ajudar a través d'iniciatives, un clar exemple és l'exposició "Natural Mystic" d'Arturo Belver. Ens acompanya en el programa d'avui al costat de la seva família per donar-nos tots els detalls.



- Explica'ns la teva història, que va passar fa tres anys?



Tinc una malaltia que m'obligava a fer repòs i com tenia moltes hores lliures vaig començar a pintar i gràcies a això vaig descobrir la meva passió per l'art.