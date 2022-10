Avui, entre d'altres, hem parlat dels següents temes:

La pandèmia de la COVID-19 ha posat en relleu la importància de la salut mental. A més, encara que cada vegada som més conscients de les conseqüències de no cuidar la salut mental i se li dona més importància i visibilitat, encara queda camí per recórrer. I és que, segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut, la pandèmia de COVID-19 ha tingut un fort impacte per a la salut mental de les persones.

En aquest context, les taxes de trastorns, com la depressió o l'ansietat, han augmentat un 25% arran de la pandèmia, sumant-se als gairebé 1000 milions de persones que ja sofreixen algun trastorn mental. La prevalença actual de trastorns de salut mental a Espanya se situa en més de mig milió de persones.

Actualment, una de cada quatre consultes en Atenció Primària està relacionada amb trastorns mentals. Així i tot, a Espanya, la ràtio de psicòlegs per habitant se situa en 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el psiquiatra i professor de la UAO CEU; Enrique Armengou (àudio).