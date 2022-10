Avui hem tractat els següents temes:

Estem patint una importants sequera que es veia venir per diferents qüestions, una d'elles és el clima mediterrani i l'altre, el camí climàtic que està afectant també a l'economia del nostre país, sobretot en el sector de l'agricultura. Parlarem de l'afectació de la sequera a l'economia amb el director del grau d'economia i gestió de la Universitat Abat Oliva CEU, Joan Ripoll.



- Com està afectant aquesta situació?



L'aigua és un recurs natural i és imprescindible per desenvolupar gran part de l'activitat econòmica a qualsevol país i des d'aquesta perspectiva hem de tenir molt en compte els anys que estan per arribar.





El 52% de les infermeres de l’Atenció Primària de Catalunya s’han plantejat abandonar l’àmbit sanitari, segons una enquesta de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC).

A més, també segons aquest estudi, un 80% de les infermeres creu que la situació de l’Atenció Primària no millorarà en els propers anys.

En el mateix sentit, un 64% de les enquestades es mostra estressada (25%), desanimada (18%), frustrada (11%) o cremada (9%). Un 35,2% ha necessitat ajuda professional per millorar el seu estat anímic, i d’aquestes, un 26,4% s’ha hagut de medicar i un 20% ha demanat la baixa laboral.