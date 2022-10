Avui hem tractat els següents temes:

El dia 10 d'octubre és el dia mundial de la salut mental un dia dedicat a reflexionar sobre aquesta malaltia. Parlar de la salut mental sempre estat un tema tabú, però afortunadament amb el temps està canviant a poc a poc. Parlarem amb la directora i psicòloga d'ITA, Míriam Sánchez.



- Sembla que a poc a poc va desapareixent l'estigma sobre la salut mental.



Així és de fet en els últims vint anys, hem aconseguit una major sensibilització i major comprensió del que és patir un trastorn mental no és una elecció ni per falta de voluntat sinó que ha de veure amb molts factors que afecten la persona i que suposa per ells un patiment. Ara es pot parlar obertament i també estat amb normalitat el fet d'anar psicòleg o la psiquiatra a sense que això signifiqui alguna cosa negativa és completament al revés, és positiu i et donen un pronòstic de l'evolució d'aquestes persones que demanen ajuda.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha copsat com a l’edició d’enguany de la Festa de la Mercè s’han repetit algunes incidències que ja van motivar l’obertura d’una actuació d’ofici el 2019. El motiu principal de l’actuació d’ofici duta a terme tres anys enrere va ser l’elevat nombre de persones concentrades a l’avinguda Maria Cristina, amb els consegüents riscos d’allau i escenes d’ansietat entre qui volia sortir de l’aglomeració i no podia.

L’actuació d’ofici va concloure, entre altres, amb tres recomanacions de la Sindicatura a l’Ajuntament que continuarien sent vigents actualment: vetllar de forma més proactiva per la seguretat en els actes de gran format a l’espai públic; planificar futurs actes amb altres formats que permetin diversificar l’oferta i l’assistència, i prendre mesures oportunes per controlar els aforaments als esdeveniments a l’espai públic.