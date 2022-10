Avui hem tractat els següents temes:

UGT i CCOO han tornat a criticar el procés de preinscripció de Formació Professional a Catalunya. Després que el Departament d’Educació anunciés que més del 98% dels alumnes que havien sol·licitat una plaça pública l’havien obtingut, els sindicats han denunciat que hi ha més de 15.000 persones que havien demanat plaça en primera fase i després no s’han matriculat.

Els sindicats demanen més inversió en Formació Professional i més orientació als estudiants per evitar que quedin places lliures en els cicles amb més inserció laboral.

CCOO ha acusat Educació de fer trampes quan diu que hi ha 1.200 persones sense plaça, ja que la xifra arriba a més de 16.000 tenint en compte, diu, les persones que demanen plaça en primera fase però després no es matriculen.

Per la seva part, UGT ha demanat fer un seguiment de totes aquests persones que finalment no es van matricular, i també ha criticat que s’hagin ofert moltes vacants de tarda i amb horari inadequat per a l’alumnat que no tingui un mitjà propi de transport.

A herrera a COPE Catalunya hem parlat del tema amb el membre del sindicat ASPEC, Xavier Massó (àudio).







El 28 d'octubre de 2021, precedit per nombrosos rumors que apuntaven en aquesta direcció, el conglomerat de xarxes socials denominat Facebook va passar a dir-se Meta. La idea de Zuckerberg i la seva companyia era liderar el metavers, un nou esglaó en l'era de les telecomunicacions en què el món físic i el digital s'entremesclen gràcies a eines de realitat virtual i realitat augmentada. Un any després d'aquella presentació mundial, com s'ha assentat el metavers a les nostres vides i en què canviarà el nostre futur?

Una de les grans possibilitats que promet el metavers és gaudir de més connectivitat, en tots els sentits. Les reunions de feina per videoconferència, per exemple, una pràctica que ja és comuna a les nostres vides, "aviat es faran amb avatars i hologrames entremesclats", pronostica José Ramón Ubieto, psicoanalista, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i coautor, juntament amb Liliana Arroyo, del llibre ¿Bienvenido Metaverso? Presencia, cuerpo y avatares en la era digital. Assistirem a concerts sense sortir de casa o en què els músics seran substituïts per les seves pròpies versions hologràfiques.