Avui hem tractat els següents temes:

El 24 de novembre de 2021 es va llançar a l'espai la Prova de readreçament de l'Asteroide Doble (DART per les seves sigles en anglès), de la NASA i el laboratori Johns Hopkins APL.

Aquesta missió va col.lisionar el 27 de setembre a les 1.14 am CET, contra el seu objectiu, l'asteroide Dimorphos, i canviarà lleugerament la seva òrbita.

Aquesta és la primera missió de prova de defensa planetària dissenyada per a canviar el curs d'un asteroide. En l'equip científic d'aquesta missió participa l'astrofísic Josep M. Blat-Rodríguez, de l'Institut de Ciències de l'Espai (ICE-CSIC) i membre de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya.

Aquesta missió busca demostrar la capacitat del mètode d'impacte cinètic per a desviar asteroides potencialment perillosos.

DART realitzarà un experiment per a canviar la trajectòria i la velocitat d'un asteroide en l'espai, emprant la pròpia sonda per a l'impacte cinètic, sense càrrega explosiva.





El desaprofitament o la pèrdua d'aliments són aliments que no es mengen. Les causes del desaprofitament o pèrdua d'aliments són nombroses i ocorren en tot el sistema alimentari, durant la producció, processament, distribució, venda al detall i consum.

La pèrdua i el desaprofitament mundial d'aliments ocasiona que es perdin entre un terç i la meitat de tots els aliments produïts a nivell global.

Als països de baixos ingressos, la major part de les pèrdues es produeixen durant la producció, mentre que als països desenvolupats gran part dels aliments (uns 100 quilograms (220,5 lb) per persona per any) es malgasta en l'etapa de consum.

