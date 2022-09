Avui hem tractat els següents temes:

El Departament de Salut està preparant una llei que declararà espais lliures del fum del tabac, i per tant no s'hi podrà fumar, espais públics com les entrades d'escoles, les parades d'autobús o les terrasses d'establiments.





S'està acabant de redactar la norma, que el Govern podria presentar "en les properes setmanes" i que després haurà de seguir el tràmit parlamentari. D'altra banda, a partir de gener s'oferirà gratuïtament el tractament substitutiu de la nicotina a les persones amb rendes més baixes de 18.000 euros. Salut calcula que se'n podrien beneficiar unes 600.000 persones que fumen i que es troben en aquest llindar.

Argimon ha reconegut que la reducció de persones fumadores es va aturar el 2017 i des de llavors es manté estable la xifra d'aproximadament un 24% de fumadors. Ha afegit que sempre que s'ha impulsat alguna normativa que declara espais lliures de fum més gent ha deixat de fumar, i per aquest motiu la conselleria treballa en una de nova.





Després d'un estiu d'incendis força importants a tota la península i part de Catalunya, l'AMB ha decidit invertir 400.000 euros anuals per prevenir incendis i millorar la resiliència dels boscos metropolitans. Entrarem al detall sobre aquesta nova iniciativa amb el coordinador general d'infraestructures de l'AMB, Martin Gullon.



- Com serà el full de ruta per intentar augmentar la prevenció d'incendis els boscos?



Tot ho fem conjuntament amb els ajuntaments i els que tenen més informació de com està el seu municipi són ells els que saben que necessiten. Nosaltres el que fem és sol·licitar lis a ells que els hi fa falta i ho executem. Evidentment, coneixem el territori i sabem quines coses es poden fer en aquest sentit el que volem és millorar els camins per estar als de forma que quan passi alguna cosa es pugui arribar més fàcilment siguin els bombers o alguna actuació puntual.