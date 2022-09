El Dia Mundial del Turisme és una diada que se celebra a tot el món, el 27 de setembre, amb l’objectiu de profunditzar en la sensibilització de la comunitat internacional respecte a la importància del turisme i el seu valor social, cultural, polític i econòmic.

L’Assemblea General de l’Organització Mundial del Turisme (OMT) va instituir el Dia Mundial del Turisme, a partir de l’any 1980, i va escollir que se celebraria el 27 de setembre perquè és el fi de la temporada alta a l’hemisferi nord i l’inici a l’hemisferi sud.

L’edició mundial del 2022 es durà a terme el divendres 27 de setembre a Bali (Indonesia) sota el lema: “Repensar el turisme”.

Amb aquest lema, l’OMT reconeix les oportunitats que el turisme ha generat, i segueix generant, a tot el món. No obstant, aquest any reconeixen també que no es pot seguir com abans i que s’ha de repensar el turisme.

L’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible, i els seus 17 objectius de Desenvolupament Sostenible, segueixen essent la fita de l’OMT. Tot i així, cada part del sector ha de repensar com arribar fins aquí.

En aquest sentit, l’OMT insta a tots, des dels treballadors del turisme fins als propis turistes, així com a les petites empreses, les grans corporacions i els Governs a reflexionar i a repensar el que fem i com ho fem.

La Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona és l’organització empresarial que representa els sectors turístic i de l’hostaleria de les comarques de Girona i fou constituïda el 1977.

El primer president de la patronal va ser l’empresari blanenc Rafael Vancells que va mantenir el seu mandat fins el 1981; el gironí Juli Lara va ser qui va ocupar la presidència des del 1981 fins el 1985.

El palamosí Josep Colomer va ser el tercer president, qui va ocupar el càrrec només durant tres mesos. Josep Carreras nascut a Girona va ser president des del 1989 fins el 1999 i, el va precedir l’empresari olotí Pere Reixach.

Des del 10 de setembre de 2003 el President de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona és Antoni Escudero i Martínez, empresari jonquerenc.

Avui a Herrera a COPE Catalunya hem celebrat, anticipadament, el dia mundial del turisme des del castell de Biart a Masarac, Girona.





