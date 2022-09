Avui hem tractat els següents temes:

Des de fa unes setmanes, vivim una clara desescalada pel que fa a les mesures restrictives vinculades a la COVID-19. Sens dubte, aquest procés ha propiciat que el sector turístic tornés a agafar impuls i recuperés les xifres prepandèmia, o fins i tot les superés. Aquest escenari torna a fer saltar a la palestra un assumpte recurrent. Ens referim a la convivència del model de turisme amb el model de ciutat.

Davant les contínues "friccions" existents entre els dos models, ens preguntem què hauria de tenir prioritat: el turisme o la ciutat? És a dir, tal com planteja el titular, el model de ciutat hauria de condicionar el model de turisme? O hauria de ser al contrari?





Sorolls, molèsties per animals domèstics, problemes amb l'ús dels espais comuns… La llista de possibles conflictes entre veïns és extensa. I el nombre de disputes va augmentar durant el confinament: segons un informe elaborat pel Servei de Mediació Policial i pel Gabinet d'Estudis i Prospectiva de la Policia Local de València, els conflictes veïnals van augmentar un 82 % durant l'estat d'alarma.

Les molèsties per soroll, com ara tenir la música o la televisió alta o arrossegar mobles, són les més freqüents.

Davant aquesta situació, els experts consideren que una bona via per resoldre el problema és la mediació veïnal, un procés que ajuda els veïns a intentar tractar els conflictes que sorgeixen.

"Quan hi ha un conflicte, el que solem fer és allunyar-nos, quan en realitat és el moment d'acostar-nos", explica Xavier Pastor, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.

"Mentre no hi ha conflicte pots estar allunyat del teu veí, però quan n'hi ha, has d'acostar-t'hi perquè aquest conflicte l'ha causat algú, alguna cosa ha passat o està passant.