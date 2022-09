Avui hem tractat els següents temes:

Un any més, des de la Fundació Pasqual Maragall es commemora el Dia Mundial de l’Alzheimer i sota el lema #undiaperoblidar, es posa de manifest el compromís de l’entitat per esborrar aquesta data del calendari incidint en la necessitat de destinar més recursos a la recerca de la malaltia d’Alzheimer i a donar suport a les famílies que la pateixen.

Per aconseguir que el 21 de setembre sigui #undiaperoblidar, la Fundació Pasqual Maragall treballa des del 2008 per aconseguir avenços científics que permetin diagnosticar el més aviat possible la malaltia, així com per canviar la consideració social de l’Alzheimer i estar al costat de les persones afectades, aquelles que les cuiden i les seves famílies.

La investigació, l’únic camí per vèncer l’Alzheimer La Fundació Pasqual Maragall investiga per acabar amb la malaltia, prevenir-la i retardar l’aparició dels primers símptomes a través del seu centre recerca, el Barcelonaßeta Brain Research Center (BBRC), que enguany celebra 10 anys de sòlida trajectòria i també, amb les beques de recerca Pasqual Maragall Researchers Programme presentades aquest mateix mes de setembre.





Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Sant Martí, Sarrià- Sant Gervasi i Nou Barris de Barcelona i de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Hospitalet de Llobregat van detenir el passat 29 d’agost un home de 36 anys com a presumpte autor d’un centenar de delictes d’estafa bancària en la modalitat “scalping”i furts.

El detingut, que ha ingressat a presó, hauria estafat a un centenar de persones d’edat avançada a qui hauria sostret prop de 200.000 euros.

La investigació es va iniciar durant la segona meitat de l’any 2021 quan els mossos van constatar un augment significatiu d’aquesta tipologia delictiva en tota l’àrea metropolitana de Barcelona i amb un increment substancial de denúncies durant el 2022.

Aquest tipus d’estafa bancària “scalping” consisteix en detectar les persones –habitualment gent gran- que treuen diners del caixer automàtic i esperar-se a que marquin el seu número PIN per abordar-los posteriorment i extreure l’efectiu.