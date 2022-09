Avui hem mtractat els següents temes:

Un informe del Fòrum Econòmic Mundial (WEF) estima que, amb vista al 2025, 85 milions de llocs de treball desapareixeran a causa de la digitalització i l'automatització, però sorgiran 97 milions d'ocupacions noves que s'adaptaran més bé al nou entorn entre humans, robots i algorismes.

És l'escenari que dibuixa la quarta revolució industrial. En concret, els avenços tecnològics en camps com la integració electrònica, les comunicacions i els processos productius marcaran els avenços de la indústria 4.0, cosa que es traduirà en el mercat laboral en una demanda més elevada de perfils experts en tecnologies de la informació i la comunicació i més rellevància de perfils relacionats amb els sistemes de manteniment, entre d'altres.





El centre tecnològic Eurecat obrirà avui 20 de setembre el congrés internacional Water Reuse Europe Conference and Exhibition, que abordarà les últimes innovacions en reutilització d’aigua, en un context on la sequera i el canvi climàtic posen de manifest la problemàtica que suposa l’escassetat d’aquest recurs i la necessitat d’innovació en economia circular focalitzada a diferents sectors econòmics.

Segons explica el director de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat, Miquel Rovira, l’increment de l’explotació dels recursos hídrics i els problemes derivats del canvi climàtic demostren que “l’aigua és un bé massa valuós per ser emprat només una vegada, donat que és clau per a la transició cap a una economia circular i també per assolir la resiliència climàtica fent front als reptes de la societat”.

Des del seu punt de vista, “una adequada gestió dels recursos hídrics també implica un estalvi energètic, donat el nexe aigua-energia, el qual pren especial rellevància amb la delicada situació d’aquest recurs a Europa”.