Avui hem tractat els següents temes:

Des del 21 de juny fins a l'1 de setembre s'han registrat 174 incendis forestals, agrícoles o periurbans amb un total de 2.065,8 hectàrees cremades.

La majoria són de l'incendi del Pont de Vilomara, al Bages, que va afectar 1.696 hectàrees. Son dades de la Diputació de Barcelona sobre el Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals a l'àmbit metropolità i comarques centrals.

Es constata que ha estat un estiu de risc extrem d'incendis forestals, el més elevat dels últims deu anys. Durant el dispositiu, s'han notificat 147 infraccions per incomplir la normativa d'incendis, de les quals un 31% estaven relacionades amb l'ús de maquinària sense l'autorització i una xifra similar amb l'ús de barbacoes fora de normativa.





La nova llei de residus per a una economia circular, que va aprovar el Congrés, no permet cremar les restes vegetals. Aquesta prohibició suposa un cop més per al sector agrari, i l’incompliment de la normativa, pot implicar multes per al pagès d’entre 2.000 i 100.000 €.

Només des de Catalunya, es gestionen aproximadament 120.000 autoritzacions de crema de vegetals l’any.

Si bé és habitual que els pagesos triturin part de la poda per a fer compost, com estableix la nova legislació, aquest procediment no se sol emprar en el cas de grans volums de restes vegetals, com l’arrencada o substitució d’arbres, perquè pot significar un increment de les despeses d’entre 1.000 i 1.500 € per hectàrea.