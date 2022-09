Avui hem tractat els següents temes:

La tecnologia s'ha convertit en una font de discussió familiar. L'excessiu ús de pantalles és un focus constant d'enfrontaments entre pares i fills: “Afecte, uses el mòbil massa”, “Papàs, mai em deixeu estaramb el mòbil”, “Per què aquesta nit no puc usar el mòbil si ahir sí que em vau deixar?”.

Moltes vegades l'origen de l'enfrontament es troba en l'absència de normes tecnològiques, que els nens tendeixen a interpretar com a llibertat total.

Els pares són els responsables de cuidar l'ordre digital en la vida dels seus fills. No obstant això, la Tornada al Col·le i la rutina laboral impedeixen en moltes ocasions unificar el criteri tecnològic i mantenir-se ferm en les normes imposades.





Podem dir que la inflació toca sostre quan afecta el preu dels aliments bàsics de la cistella de la compra. Com es pot controlar? S'ha proposat un topall pels preus dels aliments, però fins a quin punt està prohibit? Parlarem amb el professor d'economia de la Universitat de Girona, Ricard Rigall.



- Hem tocat sostre amb els preus.



Doncs sí, sembla que cada vegada van pujant i no tenen cap mena d'aturador.



- Fa la sensació que hi ha una certa desesperació per intentar contenir preus. Aquestes mesures de topall de preus i baixada de l'iva, són els camins correctes?



Crec que el camí del topall dels preus és un carreró sense sortida, en el cas que fos legal, posar-ho en pràctica des del punt de vista econòmic no té cap sentit, l'únic que generaria és escassetat, està més que estudiat des de fa temps.