Avui hem tractat els següents temes:

L’estiu de 2022 ha tancat amb un 12% menys de fets delictius a Barcelona en comparació amb el mateix període del 2019, segons dades de l'Ajuntament.

Dos delictes que disminueixen considerablement són els furts, de 23.932 a 18.567 (un 22,4%), i els robatoris violents al carrer, de 2.223 a 1.953 (un 12,5%).

D'altra banda, s'han registrat un 71% més de detinguts per violència sexual a Barcelona que l’estiu de 2019. A més, les denúncies per delictes sexuals han pujat un 25,3% en el mateix període: els passats mesos de juliol i agost. En el marc del Pla Tremall contra la reincidència s’han detingut 117 multireincidents un total de 472 vegades i se’ls ha imputat 617 fets per furts i robatoris violents.





La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha expressat aquest dilluns el seu "suport" a la 'proposta de Yolanda Díaz de plantejar un acord a les grans distribuïdores i cadenes de supermercats perquè redueixin el preu dels aliments bàsics.

En declaracions als mitjans, Montero ha afirmat que veu "de sentit comú" que es plantegi a les distribuïdores que "facin un esforç afegit". La ministra, que s'havia oposat a la mesura quan es plantejava com una obligació de rebaixa de preus, creu que la qüestió ara "està bastant més enfocada".