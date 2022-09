Avui hem tractat els següents temes:

Una anàlisi de sang específic pot detectar més de 50 tipus de càncer amb la suficient precisió per servir com a prova de cribratge de múltiples càncers en persones amb més risc de desenvolupar la malaltia. La prova consisteix a prendre una mostra de sang de cada pacient i analitzar-la per determinar la quantitat de cèl·lules alliberades pel tumor a la sang. Les dades de l'estudi suggereixen que les proves podrien tenir un impacte profund en el diagnòstic precoç si s'utilitzen juntament amb les proves de cribratge existents. Parlarem amb la cap del grup de genòmica del càncer del VHIO, Dra. AnaVivancos.





Segons càlculs de l’Associació Catalana de Llars d’Infants només augmentant uns 200 euros al mes la subvenció que s’atorga actualment a les llars d’infants privades per a les famílies d’infants de P2 es podria cobrir gairebé el cost de la plaça i assolir la gratuïtat plena del darrer curs de l’escola bressol.

A partir de dades de l’Ajuntament de Barcelona i de l’associació d’educació infantil de primer cicle, s’extreu que el cost mensual d’una plaça escolar pública és molt més del doble que una de privada, 678 euros vs. 286 euros (veure taula adjunta), sense tenir en compte altres depeses importants, com les de construcció, en el cas de la pública.

“Per tant, si als 72 euros mensuals de subvenció que el Govern destina a les famílies d’infants de P2 que van a la privada hi afegim uns 200 euros (en 11 quotes), ja assolim pràcticament el cost total de la plaça”, afirma Adolf Baqués, portaveu de l’Associació Catalana de Llars d’Infants.