En el programa d'avui parlarem de com tractar la migranya amb el neuròleg de la unitat de cefalees de l'hospital de Bellvitge, Dr. Albert Muñoz



- Com definiries la migranya?



No és tan sols un mal de cap, la cefalea es pot considerar com un símptoma d'un mal de cap però realment és una enfermetat que produeix moltes coses més , com per exemple, incapacitat de moviment per tolerar qualsevol estímul extern , incapacitat per pensar o concentrar-se, resumint, t'incapacita per quasi tot durant el dia de la crisis.



- Quan comença a aparèixer?



La migranya realment és una malaltia genètica, és a dir, la persona que neix amb migranya neix migranyosa. El que sí que és veritat que pot trigar en sortir i ho fa en un cert moment de la vida és típic del desencadenants hormonals i és molt freqüent que els pacients debuten a partir de la adolescència i després s'anirà modificant al llarg de la seva vida. Tot sempre està relacionat amb els estímuls externs i interns amb diferents desencadenants al llarg de la vida.





La festa major de Tarragona Santa Tecla és la festa major de les festes. Festa popular i molt concorreguda que data de l'any 1321, va ser declarada festa tradicional d'interès nacional per la Generalitat l'any 1996 pel seu ric patrimoni. Després de dos anys sense poder viure les festes de la manera habitual, ja és aquí la Santa Tecla més llarga, especial i esperada, enguany l'acte durarà 3 dies més, del 12 al 25 de setembre, amb motiu del Braç de Santa. Són prop de 400 espectacles, que culminen els dies 22, 23 i 24 de setembre.Parlarem de la festa major de Tarragona amb la consellera de cultura i festes de l'Ajuntament de Tarragona ,InésSolé.