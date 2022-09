Avui hem tractat els següents temes:

Han començat les classes i la calor no deixa treva a les aules, les queixes per les excessives temperatures van en augment, fins a arribar a superar als 30 graus. El departament d'educació en una mesura d'emergència s'ha compromès a posar ventiladors. Parlarem amb la portaveu sindicat USTEC, Iolanda Segura.



- Serà suficient amb els ventiladors?



Menys és res, com a mínim tenim alguna cosa, és un primer pas, però no seran suficients. El que s'ha de fer és una planificació amb urgència i prioritzar tot aquest tema. Hem de tenir en compte les temperatures que solen haver-hi per aquestes dates i que cada vegada hi ha més onades de calor. S'han de prendre mesures definitives i no a trossets que el que fan és solucionar una mica el problema. A més a més, no arriba a tot el centre, només on ells consideren que fa més calor.





El pròxim dia onze de setembre celebrem la diada de Catalunya i la caiguda de Barcelona en mans de les tropes borbòniques, parlem de l'11 de setembre de 1714. Hi ha un lloc a la ciutat excepcional per interpretar com era la ciutat en aquell moment i un dels llocs on va haver-hi lluita amb les tropes que entraven a Barcelona. Tant pel seu valor històric, com per la seva conservació, el barri del Born el podem considerar un dels llocs més increïbles de la ciutat comtal. Parlarem amb la responsable de continguts històrics, recerca i publicacions d'el Born CCM, Anna Molina.