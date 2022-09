Avui hem tractat els següents temes:

Els Mossos d'Esquadra alerten d'una estafa que s'ha tornat a posar de moda i que et podria fer perdre tots els diners.

El modus operandi sempre és el mateix: et diu un fals advocat i et fa creure que el teu fill està detingut i que, si no pagues una fiança molt elevada, entrarà en la presó.

Encara que puguin semblar molt convincents, és una estafa i la Policia catalana ha explicat detalladament com actuar en cas de rebre aquesta trucada.

L'estafa del fals advocat sempre segueix el mateix patró i les víctimes solen ser persones de la tercera edat, ja que són les més vulnerables de creure's les mentides dels estafadors.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat, d'aquest i d'altres temes, amb la portveu del sindicat SAP-FEPOL de Mossos d'esquadra, Imma Viudes





En el programa d'avui tractarem el tema de l'ocupació des del punt de vista de les víctimes, els propietaris. Parlarem amb el portaveu de la plataforma pels afectats de l'ocupació, Ricardo Bravo.



- Darrere de l'ocupació podrem trobar les dues cares, les persones que ho fan per necessitat i d'altres que s'aprofiten d'aquesta situació, lamentablement la majoria s'aprofita del sistema.



Així és, el primer punt que ens agradaria destacar és que desconeixem el percentatge de persones que asseguren ocupar per necessitat, per tant, no sabem quina mena d'ocupació hi ha en aquest moment, des del nostre punt de vista el que estem vivint no són aquestes ocupacions per necessitat perquè existeixen uns mecanismes que són els serveis socials que ajudarien aquelles persones per poder accedir a un lloguer o a una casa de serveis socials. Almenys les nostres experiències no són amb famílies vulnerables.