Avui hem tractat els següents temes:

El bullying continua sent un tema espinós des de fa gairebé dues dècades, de difícil solució i que preocupa en gran manera docents i pares. Parlarem amb la psicòloga i terepèuta, Rita Antón.

- Fins a quin punt els nanos són conscients del bullying?

Quan ho detectem el primer que hem de fer és escoltar i intentar entendre el que està passant, donar un espai a la víctima perquè de vegades intervenim de forma directa en el càstig i el nostre plantejament és anar més enllà, saber que està passant, quines dificultats podem observar en les figures agressores i com podem fer perquè es deixi de donar la part més òbvia que és frenar aquesta dinàmica. Donar també espais a la víctima per saber com ajudar-la i posar límits perquè es senti protegida a l'escola.





Cada cop és més car viure de lloguer, de fet, a l'agost va apujar el preu del metre quadrat, a Catalunya es va incrementar un 1,2%. Per saber per què està passant això analitzarem la situació amb el Director de Relacions Institucionals i Formació del COAPI de Barcelona, Juan José Aguilera.



- Perquè pugen tant els lloguers concretament a Barcelona?



Sempre és una qüestió que va associada a la demanda. Concretament a Barcelona hi ha molta demanda i poca oferta. Això passa a tots els mercats, quan la demanda pressiona i l'oferta és poca , els preus pugen.



- Quins són els altres aspectes que fan que tot s'encareixi?



Per què hi ha tanta demanda a Barcelona? És una ciutat on tenim mar, cultura, espectacles, transports o unes grans infraestructures. La gent evidentment vol estudiar aquí, fer turisme o vindre a viure., fins d'aquí la demanda està clara. La pregunta estaria perquè no hi ha oferta, i la resposta és que no hi ha sol per construir, Barcelona és una ciutat que està envoltada de turons o d'altres ciutats, és a dir, no té terreny disponible per continuar creixent com a ciutat