Avui hem tractat els següents temes:

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha realitzat una enquesta a 982 pares amb fills d'entre 3 i 18 anys amb la finalitat de conèixer la despesa medio que hauran d'afrontar per l'activitat escolar dels seus fills durant aquest pròxim curs. La seva experiència revela que, de mitjana, cada fill costarà als pares un total de 2.186 euros.

La despesa anual varia segons el cicle educatiu, la regió on es resideixi, però sobretot del tipus de centre on es matriculi a l'alumne.

Així, els qui acudeixin a un col·legi o institut públic afrontaran un cost anual mitjà de 1.001 euros, pels 2.975 euros dels qui vagin a un centre concertat i els 6.900 euros dels qui triïn un privat. En el cas de l'educació concertada i privada, la despesa total per fill s'incrementarà en un 10% respecte al curs passat, mentre que els qui estudiïn en centres públics només gastaran un 3% més.





"Ni tan sols puc penjar el cartell de 'es lloga' al carrer perquè si el veuen els okupes, ja em puc acomiadar del meu pis. Cal buscar-se la vida per altres canals perquè tampoc les pàgines webs de lloguer i venda garanteixen que el pis vagi a passar desapercebut entre els okupes".

Són les paraules d'un propietari barceloní que respon a la pregunta de per què Madrid sembla desbordar cartells de "es lloga" i "s'embeni" mentre que aquests mateixos cartells semblen estar desapareixent com per art de màgia dels carrers de Barcelona.

"Encara es veuen alguns, però són cada vegada menys. Hi ha molta menys oferta i, en conseqüència, els propietaris pugen els preus. Malgrat la crisi".

Catalunya és el paradís de l'okupació a Espanya i Barcelona, el seu epicentre.





