Avui hem tractat els següents temes:

Un total de 20.083 joves estan pendents de l'assignació d'una plaça de Formació Professional (FP), tant de grau mitjà com superior, però Educació els hi garanteix una ja que n'hi ha 26.652 vacants.

Enguany, el procés de matriculació va tenir un doble itinerari que donava prioritat als alumnes de 4t d'ESO.

D'aquests, el 96,2% ha estat assignat a una de les places demanades i el 88,6% d'aquests la que havia triat en primera opció.

El 96,2% és 30 punts superior a l'any passat. Si es té en compte tant el grau mitjà com el superior, un 75,9% ha rebut assignació, 10 punts per sobre del curs passat, i a un 83% se li ha donat la primera opció. D'altra banda, un 23,5% dels alumnes de 4t d'ESO no s'han matriculant tot i tenir plaça assignada.

El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha explicat que aquest és un procés viu i que tot just ha finalitzat la primera fase, amb la matriculació que va acabar el 22 de juliol.





El Servei Català de Trànsit estima que l’alliberament dels peatges ha permès reduir un 17,3% l'accidentalitat a Catalunya en un any.

En el balanç del primer any de l’alliberament de peatges a la majoria d’autopistes catalanes (AP-7, AP-2, C-33 i C-32 Nord,) a través de l’anàlisi de les dades de sinistralitat, mobilitat i retencions, conclou que aquest nou escenari ha suposat “una millora general” de la seguretat viària al conjunt de la xarxa viària.

En aquest sentit, la supressió de pagament ha evitat 2.240 víctimes, atès que des de l’1 de setembre de 2021 hi ha hagut 10.733 víctimes (morts, ferits greus i ferits lleus) i en el mateix període anterior analitzat, entre 1 de setembre de 2018 i el 30 d’agost de 2019, n’hi van haver 12.973.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tot i la millora dels indicadors, de la sinistralitat registrada durant aquest primer any sense peatges el SCT destaca negativament l’augment de la sinistralitat mortal i greu a l’autopista AP-7, atès que s’han duplicat les víctimes mortals passant de 12 a 25 i també els ferits de gravetat (de 37 a 66).