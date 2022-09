Avui hem tractat els següents temes:

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha remarcat que la rebaixa de l'IVA del gas del 21 al 5% anunciada pel president, Pedro Sánchez, és una mesura "transitòria". "Ja coneixen la nostra posició.

Creiem que en aquest moment aquesta mesura el que està fent és contenir la inflació i facilitar la vida als consumidors, però ja els hem dit com quan es va abordar l'anterior baixada de l'IVA, que són mesures transitòries", ha dit en una atenció als mitjans des de O Courel (Galícia) on ha participat en el segon acte d'escolta de la plataforma Sumar.

Des d'aquesta zona afectada pels incendis d'aquest estiu, Díaz ha destacat la importància de crear comunitats per protegir els boscs i els pobles. "Necessitem un nou contracte social amb el món rural", ha dit.

D'altra banda, El secretari de Treball del Govern, Enric Vinaixa, ha valorat negativament les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes d'agost.





El Govern ha anunciat que activarà les ajudes d'emergència per ajudar a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà a resoldre els desperfectes que ha ocasionat la tempesta d'aquest dimarts al vespre.

El vicepresident Jordi Puigneró ha detallat que en un primer moment es donarà aquesta ajuda econòmica i posteriorment s'estudiarà si cal declarar el municipi com a zona catastròfica.

Per altra banda, els Mossos d'Esquadra han confirmat que s'han atès a 67 persones per ferides provocades per la tempesta i algunes s'han atès al CAP i d'altres a l'hospital de Palamós (Baix Empordà). En paral·lel, l'ajuntament ha baixat les banderes a mig pal en senyal de dol per la nena que ha mort a causa d'un impacte d'una pedra.

