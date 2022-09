Avui hem tractat els següents temes:

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners van detenir el 25 d’agost al Pantà de Susqueda, dos homes de 23 i 25 anys d’edat, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.

A principis del mes de juny, els mossos van tenir coneixement de l’existència d’una plantació de marihuana situada en una zona boscosa de difícil accés en el Torrent Major, a la zona del Pantà de Susqueda, al terme municipal de Sant Hilari Sacalm.

Durant les indagacions, els investigadors van constatar que els autors dels fets havien tallat els arbres i el sotabosc, i havien col·locat els troncs al perímetre dels camps per utilitzar-los com a mur vegetal per dificultar la visió i l’accés al cultiu de droga. Els traficants aprofitaven la dificultat per accedir a la zona i plantaven la marihuana a les feixes del pendent de la muntanya que baixa al pantà. Aquesta circumstància els hi permetia poder fer més d’una collita a l’any.

La investigació va concloure amb un operatiu policial que es va dur a terme el matí del dia 25 d’agost en que hi van participar agents del Grup Especial d’Intervenció, de la Unitat d’Investigació i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Santa Coloma de Farners i efectius del Cos d’Agents Rurals.





La secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, ha dit que estan “molt esperançats” amb la nova proposta que el departament ha plantejat als sindicats perquè aixequin les properes vagues convocades per al 7 i el 28 de setembre.

“Jo crec que serà molt difícil que hi hagi un ‘no’”, ha opinat Gomà després de la reunió on el departament ha plantejat als docents la reducció d’una hora lectiva a partir de l’1 de gener.

“Hem vist que és una proposta que han acollit bé els sindicats, pensem que pot anar bé. Tenim moltes ganes d’iniciar el curs amb normalitat”, ha afegit. Dijous hi haurà una nova trobada a la tarda on els sindicats hauran de donar resposta.

Gomà ha recordat que la reducció de l’hora lectiva en totes les etapes era el que sempre s’havia assenyalat des dels sindicats com la seva “línia vermella”.

Ha explicat que hi ha una “finestra d’oportunitat” per poder-ho aplicar a partir de l’1 de gener, ja que el govern espanyol ha autoritzat l’increment del sostre de dèficit per al 2023. La proposta va vinculada a la desconvocatòria de les vagues. Mentrestant, la mesa sectorial d’Educació seguiria treballant la resta de reivindicacions.