El decret llei per estalviar energia impulsat pel govern espanyol, i que té com a mesura estrella la limitació de la temperatura a 27 graus a l’estiu i a 19 graus a l’hivern entra en vigor aquest dimecres, amb la intenció que serveixi per retallar substancialment la factura energètica i de complir amb els objectius que marca Brussel·les.

Les associacions de comerciants de Barcelona veuen molt precipitades les mesures i demanen “flexibilitat” a l’hora d’aplicar-les. Les entitats de botigues lamenten que 27 graus “és una temperatura massa elevada” amb la qual “els clients es trobaran incòmodes a les botigues”.

Les limitacions no s'aplicaran en els espais laborals com ara cuines o bars o qualsevol feina on els treballadors estiguin en moviment.

En aquests casos, es respectarà la normativa laboral que marca el màxim de temperatura en 25 graus. Amb tot, el govern espanyol insisteix que la mesura continuarà sent efectiva perquè "no és el mateix 25 que 19 graus", insistia la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, la setmana passada. Segons els càlculs de la ministra, cada grau de canvi de temperatura suposa un estalvi del 7% del consum.





Arriben, per fi, l'estiu i les vacances, i és el moment en què més temps gaudim amb la nostra parella. No obstant això, passar 24 hores al dia al costat d'una altra persona no sempre és fàcil i la falta de costum, la necessitat d'espai propi o alguns problemes sense resoldre poden afegir tensió.

Silvia Congost ens dona uns consells bàsics però molt útils per a passar unes vacances en parella… i gaudir!

Compte amb les expectatives: hem de tenir clar que les vacances perfectes no existeixen i que mai són tan idíl·liques com imaginàvem.

Pot ser que un dia un vulgui passar més temps tot sol o que no li vingui de gust massa intimitat. També poden sortir malament els plans, o que sorgeixin imprevistos que impedeixin que pugueu fer el que teníeu planejat.

És important fluir i gaudir amb les diferents situacions per a no frustrar-se i acabar discutint.