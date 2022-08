Avui hem tractat els següents temes:

Barcelona ha posat en marxa un pla pilot que ofereix assistents de suport al joc per a infants o adolescents amb discapacitat, així com també adults.

Personal especialitzat acompanya infants i adolescents amb discapacitats, així com pares i mares de família amb discapacitat que necessiten suport per gaudir dels espais de joc que hi ha a la ciutat. Segons afirma el regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera, és un projecte innovador a tot Europa.

El sistema, explica, és el següent: les famílies disposen d'un màxim inicial de deu tiquets per a deu sessions de joc assistit -de 60 minuts per sessió- que poden gastar demanant dia i hora.

Així, durant aquesta estona disposaran de l'ajut d'un professional perquè l'infant gaudeixi de l'àrea de joc. El pla pilot l'impulsa l'Ajuntament de Barcelona a través d'un projecte impulsat per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), presidit per Riera.

Una de les famílies que participen en el projecte pilot són el Xavi González i la Mar Peláez, els pares del Marc, un nen de cinc anys amb trastorn de l'espectre autista (TEA) i un grau de discapacitat del 65%.





L'OMS estima que al voltant de 280 milions de persones al món sofreixen depressió. I les xifres es podrien haver incrementat amb la pandèmia: un treball liderat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i en col·laboració amb Sant Pau, publicat en obert al Journal of Neurology, revela que la fatiga en els pacients amb postcovid està relacionada amb patir ansietat, depressió i apatia.

A més, un estudi publicat a The Lancet afirma que els casos de depressió major han augmentat un 28 % des que va aparèixer la COVID-19. No obstant això, els experts i expertes creuen que aquests números podrien ser encara més alts donada la quantitat de casos de depressió que no estan diagnosticats.

Entre ells ocupa un lloc important la depressió somrient, un tipus de depressió que pot passar desapercebuda fins i tot a l'entorn més proper.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El terme depressió somrient fa referència als quadres depressius que cursen amb la simptomatologia típica associada a aquests trastorns, però en els quals el subjecte diagnosticat mostra un afany d'ocultació.

I aquest anhel redunda en una posició activa perquè les persones que l'envolten no percebin el malestar al qual està fent front", explica Vanessa Rodríguez Pousada, professora col·laboradora del màster universitari de Psicopedagogia de la UOC (Universitat Oberta Catalunya).