La patronal de petites i mitjanes empreses Pimec ha avisat que les dades de l'atur registrat del mes de juliol són "les pitjors de la darrera dècada".

Així mateix, el seu secretari general, Josep Ginesta, ha alertat de comportaments "poc habituals" en sectors tradicionalment forts en creació d'ocupació a la temporada turística, com el comerç o la restauració.

"La reducció de contractes respecte a l'any passat és perquè hi ha molts contractes temporals que ja no s'han fet", ha apuntat abans de detallar que alguns empresaris han preferit "no arriscar".

Així mateix, ha afegit que hi ha un "alentiment" de la recuperació iniciada el Nadal i anticipa una tardor "complicada" en la que caldrà protegir el sector productiu.

"Ens agradaria acostar-nos a les dades d'atur de països com Polònia o Alemanya, que tripliquem, o bé a les dades de la Unió Europea i de la zona euro, que dupliquem", ha apuntat Ginesta en comparar les dades catalanes amb les de la resta del continent.

En aquest sentit, ha explicat que "l'elevada taxa d'atur ens fa menys competitius; Espanya acumula una quarta part de l'atur de la UE".





La verema d'enguany s'avança entre set i deu dies arreu de Catalunya i la producció s'estima que es reduirà un 15% de mitjana per la sequera, segons l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI). No obstant això, la collita es preveu "sana i de qualitat".

La sortida de raïms ha estat entre un 4% i un 33% inferior a la campanya de 2021, més reduïda en la varietat de macabeu i més conforme en el xarel·lo.

Al Penedès i la DO Cava, la verema s'avança en els escumosos i vins de varietats primerenques. Hi ha parcel·les que s'han veremat el 27 de juliol (6-9 dies més aviat que el 2021), però l'entrada de raïm es generalitzarà la setmana del 8 d'agost. S'espera una verema un 15-20% inferior al 2021 i al voltant d'un 25% menys que en un any normal.

A Costers del Segre, la sequera ha afectat tot el territori i s'espera una reducció de la collita d'un 10% a les zones de secà. En les de reg, es preveu una campanya normal.