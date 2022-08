Avui hem tractat els següents temes:

L'OMS ha decidit declarar l'emergència internacional després que s'hagin notificat més de 16.000 casos de verola del mico (monkeypox) en 75 països. El que registra més casos és Espanya. El maig es van començar a declarar casos en països on la malaltia no era endèmica.

En una roda de premsa virtual, Adhanom ha assenyalat que, tot i que l'OMS declara l' emergència internacional, el brot es concentra ara com ara "en homes que tenen sexe amb homes, sobretot aquells que tenen múltiples parelles sexuals". En aquest sentit, ha afirmat que l'expansió del virus "es pot aturar amb les estratègies correctes en els grups correctes".

El director general de l'OMS ha instat els governs a treballar de forma estreta amb les entitats per transmetre una informació efectiva i dissenyar mesures que protegeixin la "salut" i els "drets humans" dels col·lectius afectats. "L'estigma i la discriminació poden ser tan perillosos com qualsevol virus", ha alertat.





Una platja és una forma de modelat o relleu que la geomorfologia defineix com una acumulació sobre la vora de la mar de materials d'una mida que va des de les sorres fins als blocs, passant per les platges de palets (còdols arrodonits pel fregament en rodolar transportats per les ones). Els materials poden ser d'origen orgànic (restes d'esquelets i closques de tipus calcari o silicatat) o inorgànic (procedent de la meteorització de roques).

Les platges es formen per l'acció de les ones i corrents marins que transporten materials a una determinada zona, però són estructures canviants que constantment pateixen aportacions i pèrdues de materials i cal que les aportacions siguin iguals a les pèrdues, o les superin, per tal que es formi la platja i continuï existint.