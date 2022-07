Avui hem tractat els següents temes:

El sector de l'oci nocturn està "molt preocupat" pels recents episodis de dones punxades en discoteques catalanes.

Els Mossos d'Esquadra investiguen 14 possibles casos, 11 a Lloret de Mar i tres a Barcelona. Lluís Torrents, president de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) i un dels responsables de la sala Razzmatazz de Barcelona, ha dit que no s'ha de generar "alarmisme" però admet que no saben quines intencions tenen les persones que fan aquestes punxades.

De moment no s'ha detectat cap delicte associat als fets i la mateixa policia ha demanat a les sales i discoteques que no canviïn cap dels protocols actuals. En tot cas, s'ha mostrat predisposat a ajudar el màxim possible.

Torrents es mostra preocupat per la seguretat del públic però també per la imatge del sector que ja està "molt estigmatitzat". No obstant això, ha volgut relativitzar les xifres, tot recordant que cada nit surten unes 200.000 persones a Barcelona i que a tot Europa hi ha hagut un centenar de casos de possibles punxades.





En l'imaginari social, l'estiu es pressuposa com l'època dedicada a les vacances, a desconnectar i a passar el temps fent el que ens agrada. No obstant això, oci i consum són pràcticament sinònims en una època en què el fet de poder gaudir va estretament lligat a les possibilitats econòmiques que es tenen a l'abast. A què dediquen el temps lliure de les caloroses jornades d'estiu les diferents generacions?

"La idea de l'estiu com una època de lleure està molt enfocada a un sector de la població: el que està en període de formació. Per als que van a l'escola, l'institut o la universitat, i potser també per als professors, l'estiu és un temps de desconnexió i vacances", assenyala Natàlia Cantó, sociòloga i professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. "La resta passem bona part de l'estiu treballant", afirma.

I és que, si bé la llei reconeix un mínim de trenta dies naturals de descans remunerat per a tothom que estigui assalariat —un dret que a l'Estat espanyol es va aprovar durant la Segona República i que el 2021 va complir noranta anys—, les vacances d'estiu estan fora de les possibilitats de molts treballadors. Segons la darrera enquesta de condicions de vida de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el 32,7 % dels espanyols —quasi 18 milions de persones— no es pot permetre ni tan sols una setmana de vacances a l'any. L'any 2019, abans de la pandèmia, la xifra era del 36 %.