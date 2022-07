Avui hem tractat els següents temes:

L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat informadors a totes les platges després que el ple municipal aprovés divendres la prohibició de fumar-hi.

Els informadors, una desena, informen els usuaris de la platja que no està permès fumar i els expliquen la nova normativa. Segons ha explicat el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia, hi haurà prop d'una desena d'informadors treballant a les platges durant tota la temporada d'estiu, de manera que hi hagi un informador per platja.

La sanció per incompliment és de 30 euros, però només s'aplicarà si es vulnera la norma de forma reiterada i haurà de ser la Guàrdia Urbana qui ho faci directament, ja que els informadors no tenen capacitat sancionadora.

La prohibició de fumar a totes les platges de Barcelona arriba després que l'estiu passat l'Ajuntament posés en marxa una prova pilot que ja prohibia fer-ho a les de Somorrostro, Sant Miquel, Nova Icària i Nova Mar Bella.





Què vols ser de gran? Futbolista, professora, cantant, policia… I influencer. Les pantalles han canviat els referents professionals dels menors espanyols.

Segons un estudi del Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut, 1 de cada 3 menors vol ser influencer. I les alternatives per a ser-ho cada vegada són majors: YouTube, Instagram, TikTok, Twitch…

Els nens espanyols passen de mitjana 4 hores al dia davant pantalles, de les quals 80 minuts les dediquen a xarxes socials o plataformes de vídeo en línia..

Actualment, a Espanya hi ha 134.000 creadors de contingut en línia amateurs i més de 9.000 influencers amb més de 100.000 seguidors, segons una anàlisi de 2btube. Ibai, Dulceida i TheGrefg estan entre els més coneguts.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Però, Les Ratetes, TeamNico o Les Joguines d'Arantxa no són les últimes sèries de televisió infantils, sinó canals de YouTube realitzats per nens que compten amb milions de seguidors.