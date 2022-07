Avui hem tractat els següents temes:

Els símptomes més comuns de la condició postcovid, coneguda com a covid persistent, inclouen fatiga, dificultat per respirar o disfunció cognitiva, segons explica l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Perquè sigui considerada com a tal, aquests símptomes han d'estar presents almenys durant dos mesos i durant els tres mesos posteriors a l'inici de la malaltia.

Un estudi recent liderat per l'Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau amb participació de la UOC, publicat a Brain and Behavior, va mostrar que la malaltia generava un impacte generalitzat en les habilitats d'atenció, les funcions executives, l'aprenentatge i la memòria a llarg termini. I, d'altra banda, la literatura científica estima que entre el 9% i el 49% dels pacients presenten fatiga quatre setmanes després de l'inici dels símptomes, i fins i tot alguns estudis mostren que pot persistir durant un any en almenys un terç dels pacients.





L'economista i professor de la Universitat Abat Oliba CEU, Joaquín Solana, ha presentat recentment la seva tesi doctoral sobre "Longevitat, nous reptes i oportunitats per a l'adreça i l'emprenedoria", emmarcada dins de l'àrea del Management.

El treball de recerca, dirigit per la Dra. Carmen Ruíz Viñals, respon a les necessitats que es deriven del canvi demogràfic que s'està produint.

Aquest canvi, convertit en "tendència general que, en diferents graus, es dóna en tots els països" assegura Solana, es deu a l'augment de l'esperança de vida i la reducció de la taxa de natalitat.

"Cada ésser humà que neix avui té una probabilitat superior al 50% d'arribar als 100 anys". Aquesta dada revela la necessitat de replantejar-se els paràmetres sobre les etapes professionals, l'edat de jubilació i fins i tot el concepte mateix de jubilació.