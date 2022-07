Avui hem tractat els següents temes:

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha explicat aquest dimecres que amb el nou sistema de cotització dels autònoms que el govern espanyol portarà al Consell de Ministres de dimarts vinent un de cada dos cotitzants podrà pagar menys que fins ara.

"Tres de cada quatre autònoms ho podran fer per una quota igual o inferior, per tant, s'introdueix un element d'equitat molt important en el sistema", ha afegit. Tanmateix, ha recordat que aquesta proposta, que ja han avalat les principals organitzacions del col·lectiu, encara ha de rebre el suport "final" de la patronal CEOE, que es pronunciarà demà.





A curt termini, durant el primer any, hem d'avaluar la resposta de les àrees cremades, en particular la funcionalitat del sòl i la capacitat de regeneració natural de la vegetació, per exemple valorant la viabilitat del banc de llavors, el rebrot de les plantes cremades i la potencialitat del paisatge circumdant com a font de llavors.

En aquesta primera fase es recomana realitzar solament actuacions d'emergència dirigides a minimitzar els danys associats a l'incendi. És prioritari prevenir les pèrdues de sòl per erosió i l'escolament carregat de cendra; per a això, una bona estratègia és crear una coberta de palla o branques en zones d'alt pendent, preferiblement amb palla d'origen local per a evitar que contingui llavors d'espècies exòtiques. També hem de mitigar els danys als sistemes d'aigua potable i protegir les zones pròximes de vegetació no incendiada.