Els empresaris i propietaris exigeixen a les administracions un ‘pla de xoc’ per impulsar la creació de lloguers socials per tal de combatre les ocupacions delinqüencials, una “lacra social” que atribueixen “a les màfies que s’aprofiten de les famílies vulnerables”.

En una roda de premsa, Foment del Treball, juntament amb l’Associació de Propietaris de Catalunya, han denunciat que a Espanya el nombre d’okupacions van incrementar un 18% l’any 2021.

En total, en els primers nou mesos del 2021 es van registrar 13.300 entrades il·legals a habitatges de tot l’Estat, el 42% de les quals a Catalunya. En aquest sentit, la patronal catalana ha fet una crida a modificar la legislació actual per tal que els desnonaments es facin en un màxim de 72 h.

En aquest sentit, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha posat d’exemple “la majoria d’estats europeus”, on els desnonaments són “immediats”, i ha demanat homologar la legislació espanyola a la d’aquests països.





Una iniciativa europea aproparà els reptes del canvi climàtic i la reducció del risc d’incendis forestals als centres d’educació secundària. El projecte, anomenat ‘EduFire Toolkit’, és liderat per la Pau Costa Foundation (Espanya), amb la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya (Espanya), la Universidad de Lisboa (Portugal) i el Leitrim County Council (Irlanda), i forma part del programa de la Unió Europea Erasmus+ per a l’educació, la joventut, la formació i l’esport

EduFire té com a objectiu educar l'alumnat de secundària (d'entre dotze i setze anys) en la prevenció d'incendis forestals mitjançant la metodologia d'aprenentatge basat en projectes i des del punt de vista transdisciplinar de l'àmbit STEAM (de ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques). El projecte oferirà directrius i recursos pedagògics desenvolupats per tots els socis i sòcies de la iniciativa, orientats a incorporar el tema dels incendis forestals a escala curricular. És un repte que, com afirma Míriam Arenas —una de les investigadores del grup de recerca CareNet de la UOC que participa en el projecte— ja s'havia identificat en un projecte europeu previ (CUIDAR) en què el grup de recerca va participar fa uns anys.