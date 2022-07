Avui hem tractat els següents temes:

La inflació a la zona euro confirma el seu rècord i arriba fins al 8,6% interanual al juny. En el conjunt de la Unió Europea (UE), la inflació s'ha situat en el 9,6%, segons dades publicades aquest dimarts per Eurostat.

La taxa més elevada s'ha registrat a Estònia, amb una inflació del 22%, seguit de Lituània, amb un 20,5%, i Letònia, amb un 19,2%.

Per contra, on menys han apujat els preus al juny ha sigut a Malta, amb una inflació del 6,1%, seguit de França, amb un 6,5%, i Finlàndia, amb un 8,1%.

Al juny, la contribució més gran a l'augment de preus a l'Eurozona l'ha dut a terme l'energia, amb un increment del 42%. Els preus de l'alimentació, l'alcohol i el tabac van incrementar-se un 8,9% i els dels serveis un 3,4%.

Respecte al mes anterior, la pujada de preus ha estat del 0,8% a la Eurozona i del 0,9% al conjunt de la Unió Europea (UE). La Comissió calcula que la inflació a la zona euro serà del 7,6% el 2022 i del 4,6% el 2023.





Es considera cop de calor quan la temperatura corporal passa dels 40° C. En la hipertèrmia el punt d'ajust hipotalàmic no canvia, però la temperatura corporal puja superant els mecanismes de regulació de temperatura. Com a conseqüència d'això es produeix l'anomenat cop de calor.

És important saber que no cal estar exposat al sol directament, el cop de calor es produeix a causa de les altes temperatures externes o l'esforç físic.

Els factors de risc inclouen onades de calor , alta humitat, certs fàrmacs com diürètics, bloquejadors beta o alcohol , malalties cardíaques i trastorns de la pell.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Els casos no associats amb l'esforç físic solen tenir lloc en aquells en els extrems d'edat o amb problemes de salut a llarg termini.