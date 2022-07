Avui hem tractat els següents temes:

El Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment de la Covid-19, format per ISGlobal i el Col·legi de Metges de Barcelona, veuen "necessari" administrar la quarta dosi de la vacuna a majors de 80 anys i persones que viuen en residències.

Ho argumenten per l'elevada circulació de la variant BA5 i el fet que la majoria d'hospitalitzats per covid són gent gran.

Tot i això, no recomanen administrar aquest segon reforç a la resta de la població, ja que consideren que el benefici és "limitat" i que hi ha una elevada proporció de persones que s'ha infectat recentment.

En l'informe, el grup considera que caldrà esperar a l'evolució del virus i de la situació epidemiològica per decidir la necessitat o no d'aquesta quarta dosi a la població general, així com si es fa servir una vacuna adaptada a les noves variants.





Entre el 25 de juliol i el 9 d'agost del 1992, aviat farà trenta anys, van tenir lloc els Jocs Olímpics de Barcelona. Amb aquest esdeveniment, es culminava un procés de transformació de la ciutat que havia començat amb la nominació olímpica del 1986. La transformació, però, obria un nou capítol en la història de Barcelona pel fet d'haver estat la seu d'unes olimpíades. L'impuls que els Jocs Olímpics van donar a la ciutat en múltiples camps és incontestable. La cita olímpica marca un abans i un després per a Barcelona.

Diversos professors de la UOC, experts en alguns dels àmbits en què els Jocs Olímpics van tenir més influència, analitzen a continuació els aspectes més rellevants d'aquest gran esdeveniment i valoren quins es van convertir en un llegat important per al futur de la ciutat: de la transformació urbanística a la projecció internacional, passant per l'atracció turística o el pes històric de tots els canvis que les Olimpíades van acabar generant.