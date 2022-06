Avui hem tractat els següents temes:

El Ministeri de Sanitat ha dit ara que només s'ha aprovat administrar la quarta dosi de la vacuna contra la covid-19 a gent gran que estigui a residències i majors de 80 anys.

Fonts de Sanitat han remarcat que aquesta és l'última decisió presa per la Comissió de Salut Pública i que encara "està a l'espera de determinar la data d'inici d'aquesta administració".

També recorden que des del gener s'està inoculant a persones immunodeprimides i que aquest organisme ha avalat continuar amb les persones d'edat avançada.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha afirmat aquest dijous en una entrevista a La Sexta que s'administraria a "tota la població" previsiblement a partir de la tardor.

Les mateixes fonts subratllen que "com sempre, la Ponència de vacunes continuarà analitzant de forma contínua les dades d'evolució epidemiològica i disponibilitat de noves vacunes, per adaptar l'estratègia, elevant si s'escau les seves recomanacions a la Comissió de Salut Pública", ja que l'estratègia de vacunació "és un document dinàmic que es va adaptant".





Per catorzè any consecutiu, la Fundació Adecco presenta l'informe #TuEdadEsUnTesoro, un anàlisi l'objectiu de la qual és reconèix el talent sènior com a motor indiscutible del nostre mercat laboral, sent la seva participació crítica per a garantir un futur sostenible i competitiu.

Aquest treball basa les seves conclusions en l'anàlisi de les dades de l'Enquesta de Població Activa, publicada trimestralment per l'INE. Aquestes són les principals conclusions:

· L'imparable envelliment demogràfic, motivat per una natalitat en mínims històrics i una esperança de vida rècord, es trasllada al mercat de treball donant com a resultat una força laboral, la mitjana d'edat de la qual, ja aconsegueix els 43 anys i que en 2026 arribarà als 50, segons previsions de l'INE.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado