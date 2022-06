Avui hem tractat els següents temes:

L'estiu està a sobra i amb el bon temps agafem més sovint el cotxe per a desplaçar-nos a qualsevol part, ja sigui platja, muntanya o ciutat.

A causa de l'augment d'hores i els quilòmetres que recorrem a l'estiu en el nostre vehicle, és fonamental assegurar-se que estan a punt per a evitar sorpreses o esglais inesperats en carretera. No obstant això, 1,7 milions de vehicles tenenavaries cada any durant els desplaçaments de l'estiu, segons dades de la DGT.

El primer, com està la bateria?

Per a poder iniciar el viatge de vacances, és fonamental que el cotxe tingui bateria. Aquest element és fonamental, ja que aporta l'energia elèctrica que el vehicle necessita per a diverses funcionalitats com el sistema d'il·luminació, aire condicionat o ràdio, entre altres, per la qual cosa és necessari fer algunes comprovacions abans del viatge per a cerciorar-te que la bateria funciona correctament.

Tornen els turistes, l'oci nocturn i les queixes dels veïns que volen descansar. La sindicatura de greuges de Barcelona ha dut a terme una visita a dues de les zones més concorregudes de l'oci nocturn a Barcelona. Per saber quin és el punt intermedi per arribar a un equilibri entre oci nocturn i veïns, parlarem amb el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.



- Com han anat aquestes visites?



A dintre de la sindicatura tenim un programa que és a peu de carrer i el que fem és visitar els barris per veure insitu l'oci nocturn i el que està passant. Ens vam centrar en dues zones, el Fòrum i el Triangle lúdic. A la zona del Fòrum es celebren moltes d'activitats lúdiques des de la fira d'abril, cruïlla, Primavera Sound... Són moltes les activitats que es realitzen durant tot l'estiu, ja que està al costat del mar i es celebren molts concerts.