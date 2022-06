Avui hem tractat els següents temes:

Les residències estan retallant personal i precisament és una de les queixes més històriques. Avui dimecres es durà a terme una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Parlarem amb lapresidenta de la coordinadora de residències 5+1, MªJoséCarcelén



- Com està la situació?



Estem molt cabrejats amb la Generalitat i amb la conselleria perquè creiem què és vergonyosa la resposta que s'ha donat a les famílies. Avui convoquem una concentració a la plaça Sant Jaume a les 6:00 de la tarda perquè ens indigna l'abús cap a la gent gran. No hi ha major maltractament que deixar que una empresa privada (que ha vingut a fer negocis) pugui incomplir les condicions de l'adjudicació i a més a més, que la Generalitat ho justifiqui.

En les darreres setmanes la comissaria de Salt ha patit un increment d'incidents conseqüència dels quals, un nombre important d'efectius del cos de mossos d'esquadra han resultat ferits de diversa consideració.

No obstant això, els Caporals responsables del torn no disposen de Dispositiu Conductor d'Energia.Des del mes d'abril, a la localitat de Salt hi ha hagut nou actuacions policials que han acabat amb atemptats a l'agent de l'autoritat.

A conseqüència d'aquestes actuacions, sis efectius del cos han resultat ferits de diversa consideració.En la darrera actuació esdevinguda aquest darrer cap de setmana, un menor tutelat va agredir una agent membre del cos de mossos d'esquadra, a la qual li hauria provocat dues ferides obertes que han requerit cadascuna d'elles, quatre punts de sutura.