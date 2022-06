Avui hem tractat els següents temes:

Les agències de viatges han demanat "més reforços" als aeroports per tal d'evitar una situació de "col·lapse". Així ho han traslladat l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave) en una carta al Ministeri d'Interior, on reclama mesures "urgents" per "dimensionar adequadament" l'arribada de turistes.

En aquest sentit, la patronal estatal considera "insuficient" el reforç de 500 efectius que va anunciar el govern espanyol i assegura que en els últims dies s'han superat les 3 hores d'espera en els controls de passaports i els accessos a les zones d'embarcament, fet que ha provocat la pèrdua de vols i connexions. "El problema s'ha de resoldre abans de començar la temporada alta", ha avisat Acave en un comunicat.

Tenint en compte el ritme actual de visitants procedents del Regne Unit, les agències de viatges pronostiquen que aquest estiu es podrien assolir xifres rècord de turistes britànics, amb nivells semblants als del 2019, al voltant de 8 milions.

Abans que oficialment comenci l'estiu ja estem patint la segona onada de calor. Parlarem amb el Meteoròleg de l'associació catalana d'observadors meteorològics, Sergi Corral.



- Aquesta segona onada de calor és normal dins de l'excepcionalitat?



No seria molt normal, venim d'aquell episodi de calor que vam tenir el mes passat de maig que ens va sorprendre per les elevades temperatures i per l'època de l'any. Aquest que estem patint al juny en recorda a aquella onada del 2019 de finals de juny que va ser del tot excepcional i vam arribar a temperatures de fins a 43 graus a Girona o 43,6 a Lleida ciutat, per tant, va ser un episodi contundent i aquest no sabem a hores d'ara si arribarem a aquests extrems, però tot apunta que la zona de ponent (per Lleida) sí que assolirem aquests 41 - 42 graus. Serà una onada de calor extensa, persistent i amb valors totalment anòmals per aquestes dates que ens trobem. L'estiu s'ha avançat molt i sembla que la tendència anirà per aquest camí.