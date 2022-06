Avui hem tractat els següents temes:

Demà dimarts, dimecres i dijous es realitzaran les proves de la PAU. Quins serien els consells que es donarien a Catalunya per poder afrontar aquestes proves? Per saber-ho parlarem amb el Psicopedagog de la UAO CEU, Ramón Novella.



- Quins nervis deuen estar passant els alumnes que es presentaran a la prova, creus que estan justificats?



Totalment, comencen una prova que fa molt de temps que s'estan preparant i sobretot es juguen molt, com per exemple, poder accedir allà on volen o als estudis desitjats i d'alguna manera això encamina la seva trajectòria acadèmica que en uns anys acabarà sent una trajectòria professional.



- Quines orientacions es podrien donar els alumnes que s'enfrontin a les proves de selectivitat?



Segur que els hi va molt bé. Donaria tres grans consells de cara aquestes proves, seria la seguretat l'equilibri i la consciència. Els hi hem de transmetre la seguretat que tot anirà bé per aquestes proves i que estan preparats, per tant,és aquesta la confiança que se'ls hi ha de donar després d'estar dos anys preparant les proves per poder afrontar les. El tant per cent d'alumnes que prova la PAU és molt alt i, per tant, li podem donar aquesta tranquil·litat i confiança de què es tracta d'unes proves assequibles per tothom.

Foment del Treball, PIMEComerç, Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, Comertia i el Gremi d’Hotels donen suport a les reivindicacions del Gremi de Restauració pel que fa a l’horari de les terrasses i a la consolidació dels vetlladors provisionals.

Així doncs, en relació als horaris, les diferents organitzacions patronals rebutgen qualsevol mena de retallada i reivindiquen el pacte assolit el 2018, que va ser subscrit per tots i cadascun dels partits polítics amb representació a l’actual consistori i que preveia mantenir l’horari únic que es va introduir l’1 de gener de 2014 (i que ja en aquell moment va suposar una reducció).

Barcelona és una de les ciutats espanyoles amb l’horari de les terrasses més curt. Els dies feiners, per exemple, han de tancar a mitjanit, mentre que a Madrid, València o Sevilla l’activitat es manté fins a la 1h.