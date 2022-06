Avui hem tractat els següents temes:

El tractament habitual requereix el càncer de recte localment avançat, no tan sols és la quimioteràpia i la radiació, sinó una resecció quirúrgica del recte que deixa tocat per sempre el sistema digestiu del pacient. Però i si a partir d'ara en tinguéssim prou amb un sol fàrmac?



Un tractament sorprenentment bo. Això és el que ha presentat l'equip d'Andrea Cercek, oncòloga al 'Memorial SloanKetteringCancerCenter' de Nova York a la trobada anual de la Societat Americana d'Oncologia Clínica . Els resultats que assenyalen que el Dostarlimab, un anticòs monoclonal que bloqueja el receptor de la proteïna de mort cel·lular programada 1 (PD-1), ha mostrat ser capaç d'aconseguir una resposta clínica completa en càncer rectal localment avançat amb deficiència de reparació de desajustos. Per saber quins són els pros i contres, parlarem amb la investigadora del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO i oncòloga de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Dra. Elena Élez.

Els docents posen punt i final aquest dijous a nou jornades de vaga –dues d'elles parcials-. A Barcelona ho han fet amb una manifestació amb 1.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, que deixa a la vista com la mobilització ha anat a la baixa als carrers.

Els sindicats ho reconeixen i ho relacionen amb l'esforç que suposa fer vaga però insisteixen que el malestar als centres hi és i no marxarà.

Per això, han reclamat al Departament d'Educació que s'avingui a fer noves propostes i han situat la recuperació de l'horari lectiu previ a les retallades per a primària i secundària el curs vinent com a requisit imprescindible. Si no hi ha cap "gran moviment" ni noves propostes, asseguren que les mobilitzacions es repetiran a partir del setembre.

Aquesta nova jornada de vaga arriba un dia després de la darrera reunió de mediació entre els sindicats i el Departament, que va acabar sense acord.