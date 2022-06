Avui hem tractat els següents temes:

El Departament de Salut fa una crida als joves nascuts entre el 2002 i el 2005 perquè es vacunin contra la meningitis.

Per arribar a aquest col·lectiu ha enviat una circular informativa als centres educatius que acullen aquests joves, segons ha avançat Betevé i ha confirmat l'ACN.

La vacuna antimeningocòccica tetravalent es va incloure el 2020 al calendari vacunal per acord estatal. Aquesta vacuna s'ha anat posat a Catalunya en dues cohorts: els joves de 6è de primària i els de 2n d'ESO .

Era necessari però fer una repesca activa de les persones fins als 18 anys no vacunades. L'objectiu d'aquesta crida i aquesta circular és contribuir en aquesta repesca i assolir la màxima cobertura en aquests edats, segons indiquen des de Salut.

Aquesta repesca ja es feia des dels Centres d'Atenció Primària (CAP) però ara s'ha volgut reforçar amb la circular informativa enviada als instituts i altres centres educatius on estudien els joves nascuts entre el 2002 i el 2005.

Fa aproximadament un any, l'ajuntament de Sant Adrià de Besòs va tancar les seves platges costaneres per l'acumulació de residus tòxics que poden provocar càncer. Tanmateix, el problema sorgeix quan els banyistes desconeixen aquesta informació i descansen a la platja. Parlarem amb l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, Filo Cañete.



- L'estat ja ha començat la descontaminació de les platges?



Ha començat el procés, és tot un principi i ha estat una decisió força important per nosaltres.



- Quan vau detectar-ho?



Per detectar la problemàtica d'aquests elements potencialment cancerígens o contaminants, van emergir per la superfície i ho van detectar uns dies abans de decidir el tancament de la platja. Havíem fet una sèrie d'estudis de cara a l'any 2018 on estàvem treballant conjuntament amb el consorci del Besòs per tractar tot el tema de la descontaminació arreu del litoral. Llavors es va detectar a la profunditat d'un metre determinats elements potencialment contaminants. Estar justament la platja no comportava cap risc perquè el problema es detectava més cap endins, una altra cosa és que vulguis fer una altra activitat, és a dir, posar la tovallola a la platja i banyar-te no suposava cap problema, però sabíem el que implicava deixar-ho tot bé d'una sèrie d'actuacions per saber com estaven aquests sols en aquell moment vam començar a fer estudis, però d'entrada es preservava aquesta situació per l'ús de platja.