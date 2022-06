Avui hem tractat els següents temes:

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, justifica la petició a l'Estat per tal que redueixi la velocitat màxima a l'AP-7, de 120 km/h a 110 km/h, davant l'incompliment de la distància de seguretat per part dels conductors.

Lamiel explica que la majoria de sinistres en aquesta via (55%) són per encalç –impacte per darrere– i que, per tant, reduint la velocitat màxima s'afavoriria també una reducció de la sinistralitat: "Passar de 120 km/h a 110 km/h representa reduir de 100 metres a 75 metres la distància de seguretat. Per tant, es guanyen 25 metres de seguretat".

En una observació recent del Servei Català de Trànsit a l'AP-7, al seu pas per Santa Perpètua de Mogoda, es va determinar que el 70% de les motos que circulen pel carril del mig no respecten la distància de seguretat. Tampoc ho fan el 65% dels turismes ni el 37% dels vehicles pesants.

Parlarem de l'actualitat policial amb la portaveu sindicat SAP-FEPOL de Mossos d'esquadra, Imma Viudes

- Com marquen els pisos als lladres que volen entrar a robar en l'actualitat?



Els mètodes van canviant i tots els cossos policials van publicant de tant en tant algunes mesures de prevenció i expliquen com són aquests nous mètodes. Per exemple estan col·locant uns marcadors a les portes que són com uns fills imperceptibles de cola. Sobretot, quan entrem els pisos hem de mirar si hi ha aquestes restes de cola o si cau a terra alguna petita senyal, com pot ser una petita peça de plàstic. Normalment, el que fan és posar aquests marcadors per saber quant temps passa des que marxem fins que tornem a entrar. Tots els cossos policials han advertit a través de les xarxes socials d'aquest mètode que estan utilitzant per saber si estem una l'habitatge o quant triguem a tornar.