Avui hem parlat dels següents temes:

Els empresaris que es dediquen el turisme deuen estar encantats perquè es preveu un estiu molt bo després de quasi tres anys d'aturades.Per saber com serà el turisme postpandèmia parlarem amb la professora de la facultat de turisme UdG, Núria Galí



- Ha canviat el turisme després de la pandèmia?



Crec que cal distingir entre el curt termini i llarg termini, és a dir, el curt termini és aquest any on els empresaris estan molt expectants davant d'aquesta bona temporada després de dos anys, podríem dir que aquesta etapa és l'esclat postpandèmic, una reacció molt lògica, és el contrapunt a la covid-19 després d'estar aquests tres anys de tancament, llavors és lògic que hi hagi aquesta necessitat de viatjar, és gairebé una necessitat mental, emocional i també una forma de socialitzar.

El 8 de juny se celebra el Dia Mundial dels Oceans, una data establerta per l'ONU amb l'objectiu de reconèixer la importància que tenen els oceans al planeta. Els oceans són el principal pulmó del planeta, ja que són responsables de generar gran part de l'oxigen. A més, l'oceà acull la major part de la biodiversitat de la Terra. Per saber com es la situació, parlarem amb la patrona de pesca del vaixell "Mini One" del port d'Arenys, Miriam Artacho.



- Trobeu molta brossa quan sortiu a pescar per les aigües del Mediterrani?



Descobrim molta depenent de la zona com més endintre estem més trobem, però hi ha punts en especial sobretot a abocaments de rius.



- Arenys és un tipus de costa central on està concentrada l'àrea metropolitana de Barcelona, és on més trobeu?



He de dir que abans treballava per la zona de Roses i per desgràcia hi ha un punt on s'acumula molt, per desgràcia és un tema generalitzat a la nostra costa.