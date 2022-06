Avui hem tractat els següents temes:

La Societat Catalana de Pediatria ha detectat que falten pediatres en l'atenció primària i que estan mal distribuïts. Així ho recull la proposta sobre el model d'Atenció Pediàtrica a l'Atenció Primària.

La presidenta de la societat, Anna Gatell, indica que al voltant d'un 30% dels metges que atenen infants no són pediatres.

El document planteja la creació d'Equips Territorials d'Atenció Primària Pediàtrica (ETAPP), que tinguin autonomia de gestió.

És un model que ja funciona en alguns territoris i el que volen és estendre'l. També proposen potenciar la infermera pediàtrica i demanen fer més "encisadora" la primària per als pediatres. Actualment només el 20% d'aquests especialistes escullen treballar en un CAP.

El document presentat per la Societat Catalana de Pediatria per transformar el model d'atenció pediàtrica a la primària detecta, com a principals dificultats, "manca de recursos humans i/o mala distribució d'aquests", "desigualtats territorials pel que fa a la ràtio infant/pediatre i infermeria pediàtrica"; "elevada càrrega assistencial, sobretot en determinades èpoques de l’any"; "diferències territorials pel que fa a la cartera de serveis" i "necessitat d'oferta formativa, docència i recerca", entre altres.

Segons les dades del seu últim Estudi “Ell Mai ho Faria” sobre l'abandó i l'adopció de gossos i gats a Espanya, més del 90% de les adopcions de gossos gestionades per centres d'acolliment d'animals de companyia al nostre país són un èxit.

Això vol dir que en la majoria dels casos, 9 de cada 10, l'animal s'integra correctament dins de la família, establint un vincle emocional positiu amb els seus membres.

“Des de la Fundació Affinity és un missatge que llancem any rere any. Ni la raça ni l'edat de l'animal són un impediment per a establir un fort vincle afectiu amb ell. Aquests gossos poden integrar-se dins d'una llar, a uns els costarà més que a uns altres, però les dades ens demostren que l'enorme majoria l'aconsegueix amb èxit. Per tant, no cal fixar-se en la raça, sinó més aviat en el seu caràcter, en les seves necessitats i, sobretot, en les característiques de la família que desitja adoptar-lo. I per a això és molt important el procés de selecció i adopció. Hem de deixar-nos aconsellar pel personal de les protectores i acollir a un animal les necessitats del qual siguin compatibles amb el nostre estil de vida”, assegura Isabel Buil, Directora de la Fundació Affinity.





