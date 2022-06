Avui hem tractat els següents temes:

L'ajuntament de Barcelona ja ha fet una fase preiniciativa on actualitzarà la zona de baixes emissions de Barcelona, per si donat el cas el suprem confirma l'anul·lació de l'actual, de fet, el consistori, l'ajuntament de Barcelona, la Generalitat i AMB han presentat recursos a l'alt tribunal contra la sentència del TSJC. Per saber quin serà el present i futur de les baixes emissions, estem davant d'aquesta judicialització, però el medi ambient i Europa o exigeix. Parlarem amb el director de serveis de Mobilitat Sostenible de l'AMB, Carles Conill.

El 12 de maig de 2022 va publicar-se al BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) l’anunci d’informació pública de l’Institut Municipal de Serveis Socials sobre l’aprovació de l’Ajut d’urgència social per a famílies amb infants de 0 a 16 anys.

El 12 de maig de 2022 va publicar-se al BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) l’anunci d’informació pública de l’Institut Municipal de Serveis Socials sobre l’aprovació de l’Ajut d’urgència social per a famílies amb infants de 0 a 16 anys.

L’anunci contempla que la presentació de sol·licituds s’haurà de dur a terme únicament per mitjans electrònics.

Després d’analitzar la convocatòria, la Sindicatura de Greuges de Barcelona, en el marc de les seves competències, ha decidit emetre un dictamen dirigit a l’IMSS.

La tramitació de l’ajut

L’anunci d’informació pública de l’aprovació d’aquest ajut especifica que la presentació de la sol·licitud únicament podrà produir-se per mitjans electrònics a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Malgrat que la convocatòria explicita que la ciutadania podrà comptar amb assessorament o suport per a la presentació telemàtica de les sol·licituds, la Sindicatura considera que aquest requisit contradiu l’article 14.1 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado