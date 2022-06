Dia internacional de la lluita contra els TCA. Què és un TCA?

Els TCA són trastorns mentals caracteritzats per un comportament patològic enfront de la ingesta alimentària i una obsessió pel control de pes.

Es consideren trastorns d'origen multifactorial, originats per la interacció de diferents causes d'origen biològic, psicològic, familiar i sociocultural, i provoquen conseqüències per a la salut tant física com mental de la persona.

Un TCA és un Trastorn de la Conducta Alimentària, una malaltia mental greu i molt complexa que afecta milions de persones en el món. A Espanya es calcula que afecta 400.000 persones (300.000 entre els 12 i 24 anys).

Un TCA no és un problema amb el menjar, és un problema que es reflecteix en el menjar

L'anorèxia nerviosa i la bulímia nerviosa són els trastorns de la conducta alimentària (TCA) més coneguts, però també existeixen uns altres, com el trastorn per fartanera, el trastorn de la conducta alimentària no especificat, la ortorexia (obsessió pel menjar sa) i la vigorexia (obsessió per l'exercici físic).

En els TCA intervenen diferents causes d'origen biològic, psicològic, familiar i sociocultural, i provoquen conseqüències per a la salut tant física com mental.

Les complicacions mèdiques inclouen la pèrdua de greix corporal, massa muscular, alteració del funcionament del tiroides, arrítmies, hipotensió, dolor abdominal, restrenyiment, amenorrea, lanugo, edema, acne, pell seca, disminució de leucòcits, osteoporosis, erosió esofàgica i gàstrica, disfunció intestinal, erosió de l'esmalt dental, càries, caiguda de peces dentals, crisis epilèptiques, neuropatías, fatiga i feblesa, etc.

El trastorn alimentari és només la punta de l'iceberg: El 10% és el visible (el comportament, els símptomes) i el 90% està submergit (les emocions i les inseguretats que originen la malaltia: por, culpa, impotència, autocrítica, solitud, frustració, pànic al rebuig, tristesa, ansietat…)

Són malalties greus, però es poden curar amb tractaments dirigits per equips de metges i psicòlegs especialitzats en trastorns de la conducta alimentària (TCA).

A Herrera a COPE Catalunya hem fet el programa en directe des del centre infanto - juvenil ITA d'Argentona. Centre especialitzat en TCA. Hem parlat amb la seva directora, Mónica Muñoz i amb dues pacients que ens han explicat la seva experiència, Natalia i Ainara (àudio)

