Avui hem tractat els següents temes:

La verola del mico és endèmica de l'Àfrica central i occidental i ara ha fet el salt a Europa, s'han confirmat quatre casos a Catalunya. Parlarem amb l'epidemiòleg i assessor de l'OMS, Daniel López-Acuña.



- Hauria d'haver-hi una alarma social?



No, és evident que estem sensibilitzats amb la covid-19. És important establir una alerta epidemiològica per estar atents i poder detectar aquests brots, però no té el potencial de transmissió massiva i de fàcil contagi com la covid-19. Així i tot, és una malaltia que hem de frenar perquè no tingui una extensió major.



De vegades hi ha confusió a través dels mitjans de comunicació i vull recordar que no és que hagi retornat la verola o que s'hagi reactivat, s'ha produït per un virus semblant a la verola, però diferent, és com un cosí segon de la verola en humans que va ser erradicada en el 1980.



- S'ha comentat que la vacuna de la verola és efectiva en un 85% contra aquest cosí segon de la verola.



Exactament, quan no existeix una vacuna per la verola del mico tenim la sort de poder utilitzar la vacuna de la verola humana. Això ajuda al fet que no els desenvolupi la malaltia.

Broquetes de grills o piruletes d'escorpí són només alguns dels productes exòtics que ja es comencen a trobar en establiments de Barcelona amb més assiduïtat.

També en restaurants amb estrella Michelin els insectes comestibles es van incorporant en plats de la carta. A més a més, algunes empreses han introduït productes amb insectes en algunes grans superfícies.

El fet és que hi ha 1 milió d'espècies d'insectes, que representen el 80 % del regne animal, i 2.000 d'aquestes són consumides per milions de persones a tot el món.

Els experts estimen que els insectes, gràcies als seus efectes nutritius, es poden convertir també en un instrument per combatre el canvi climàtic en el trànsit cap a un sistema alimentari més sostenible.

Així ho van exposar recentment en una conferència al Col·legi d'Economistes de Catalunya sobre alimentació saludable i sostenible Anna Bach, professora de l'Àrea de Nutrició dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, i Marta Ros, dietista i doctoranda de la UOC, que va presentar els resultats preliminars de la seva tesi sobre la proteïna d'insecte com a proteïna alternativa.