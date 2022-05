Avui hem tractat els següents temes:

Una vintena de discoteques repartiran tapes per als gots per evitar que algú hi pugui introduir drogues amb l'objectiu de cometre una agressió sexual, segons explica el secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas.

Aquesta mesura forma part d'un seguit d'accions emmarcades en la implementació d'uns distintius internacionals de seguretat en aquests establiments.

Així, els locals que s'hi adhereixen rebran formació al respecte i també adoptaran altres eines com el conegut com a 'Ask for Angela', que permet al personal saber que si algú pregunta per Angela és per alertar que està en perill. La previsió és poder tenir aquestes eines en un termini d'un mes o mes i mig.

Boadas ha concretat que algunes de les discoteques ja tenien els distintius i els estan renovant, mentre que d'altres s'hi adheriran per primer cop.

JARC estima que els productors de cereal catalans perdran uns 300 MEUR aquesta campanya en què preveu que la producció en zones de secà de Lleida caurà prop de la meitat respecte a un any normal i, a més, la qualitat no serà bona.

La intensa calor dels darrers dies ha accelerat la mort de la planta i no ha pogut granar correctament. També s'hi sumen la sequera de l'hivern, les gelades i els danys de conills i senglars.

Els preus són alts però la caiguda de collita i l'increment de costos fan que als productors de secà no els surtin els números.

La guerra a Ucraïna i la previsió de menys collita en altres zones productores mundials també posa en alerta els ramaders, que ja han patit un considerable encariment dels pinsos l'últim any.

"Aquesta setmana els productors de cereal, sobretot els de secà, hem perdut gairebé tota la collita en una setmana", assenyala, Vicenç Pascual, cap de la sectorial de cereal de JARC.

