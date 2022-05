Avui hem tractat els següents temes:

La fiscalia acusa el metge del Departament d’Interior detingut fa uns dies d’abús sexual a una de les tres mosses d’Esquadra que han presentat una denuncia contra ell.

Es tracta de l’episodi més antic, que es remunta al setembre del 2019 i pel qual la fiscal li demana dos anys de presó.

També sol·licita que el doctor i la Generalitat indemnitzin la víctima amb 5.000 euros per danys morals. Segons l’escrit, l’home –que exercia com a metge contractat pel Departament d’Interior a les dependències de la Unitat Bàsica de Salut– va visitar la víctima a la consulta al voltant de les 12 del migdia el 20 de setembre del 2019 i li va fer tocaments.

Segons la fiscal l’exploració mèdica tenia com a objectiu valorar el seu estat de salut per un possible traspàs a segona activitat.

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha admès que "cal millorar els recursos" a les presons després de l'agressió de l'intern perillós a cinc funcionaris de Brians 2.

La consellera precisa, però, que la millora no sempre ha de passar "per més hores i sou" sinó per "reestructurar o repensar" tot allò de ja què disposa el sistema penitenciari per millorar-ne "l'eficiència", donant també "més formació" als funcionaris.

En paral·lel, concreta que "cal sofisticar cada cop més la seguretat" per avançar cap a la "contenció zero". Ciuró, que ha agraït el "coratge i la fermesa" dels funcionaris a qui l'intern perillós va agredir, ha dit que el Departament ha traslladat el pres a Quatre Camins i ja ha posat denúncia als jutjats de Martorell.

L'agressió que ha deixat cinc funcionaris de presons ferits va passar aquest diumenge al matí. L'intern, que està empresonat per haver comès tres homicidis a Barcelona, va agredir els funcionaris quan es disposaven a canviar-lo de lloc per poder reparar l'intèrfon. Es trobava a la cel·la del Departament Especial de Règim Tancat (DERT) de Brians 2.





